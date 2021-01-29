Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали смерть ещё 15 человек от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в регионе подтверждено 2004 летальных случая COVID-19 с начала пандемии. Согласно официальным данным, всего в России скончались 72 185 человек, у которых выявили данное заболевание.

Для сравнения, 28 января 2021 года в регионе подтвердили 16 смертей от новой коронавирусной инфекции, а 27 января — 17 летальных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано более 69,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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