Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Петербургские матчи Чемпионата Европы по футболу в 2021 году могут пройти при полупустых трибунах. Такой вариант 29 января не исключил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Центра им. Алмазова Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион на Крестовском острове, где должны пройти матчи Евро-2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Шляхто подчеркнул, что этот вопрос находится вне его компетенции, но предложил пока ориентироваться на общемировую ситуацию в сфере массовых мероприятий.

«В абсолютном большинстве случаев они идут в онлайн-формате и со значительным ограничением присутствия болельщиков на трибунах. Проблема к лету не исчезнет, точно вам говорю. Она будет другой, мы научимся жить внутри этой проблемы», — сказал Шляхто.

Он также призвал не ожидать, что COVID-19 быстро превратится в условный «сезонный грипп», но именно в этом направлении и развивается ситуация.

Напомним, юбилейный чемпионат Европы, матчи которого принимает и Петербург, должен был состояться летом 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии. В начале апреля руководство UEFA обещало окончательно определиться с форматом мероприятия и решить вопрос о допуске болельщиков на матчи чемпионата Европы.

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