Ханты-Мансийск, , 12:59 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 188 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 29 января: Сургут — 35 случаев; Нягань — 20; Нижневартовск — 17; Советский район и Ханты-Мансийск — по 15; Нефтеюганский район — 14; Югорск — 13; Нефтеюганск — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 29 января 47 296 случаев. Излечился 43 961 человек, 660 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее). Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 29 января составляет 0,88.