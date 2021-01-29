Оренбург, , 12:57 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 января, выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост держится на уровне 0,5%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.

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Стоит отметить, на 26 января зафиксировано 175 носителей коронавируса, на 27 января — 170, на 28 января — 169.

С конца марта в регионе зарегистрировано 33 757 случаев заражения. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1713,2.

Выздоровели 29 944 пациента. Жертвой заболевания стали 468 человек, в том числе пятеро — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 965 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 246 пациентов оценивается как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находится 41 человек, еще 611 пациентов получают кислородную поддержку.

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