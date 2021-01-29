Новосибирск, , 12:56 — REGNUM В Новосибирской области за неделю проведено более 150 проверок торговых центров, общественного пассажирского транспорта, предприятий торговли и других объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Так, после проверок минпромторга на нарушителей соблюдения режима повышенной готовности составлено семь административных протоколов, после проверок минтранса по соблюдению масочного режима в общественном транспорте составлено 15 административных протоколов на граждан и четыре материала на водителей. Минстрой проверил семь строительных компаний в Бердске, Колывани и Кольцово. Минэкономразвития проверено девять гостиниц — нарушений не выявлено, но проведено шесть разъяснительных бесед. МинЖКХ проверено пять торгово-развлекательных центров — проинструктировано 95 работников учреждений и организаций, начаты три административных расследования.

Заместитель губернатора Сергей Сёмка на заседании сегодня, 29 января, подчеркнул, во время проверок особое внимание необходимо уделить тем организациям, в отношении которых областным правительством на этой неделе были приняты меры по снятию ограничений: аттракционы, развлекательные центры, игровые комнаты.