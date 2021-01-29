Томск, , 12:53 — REGNUM По состоянию на 29 января в Томской области коронавирус выявлен у 28 050 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 103 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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Выздоровел 131 человек. Общее количество выздоровевших в регионе — 25 156 человек.

В Томской области скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончался 261 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Томской области выявили 115 носителей коронавируса, выздоровели 128 человек.

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