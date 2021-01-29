Ташкент, , 12:50 — REGNUM Абитуриенты узбекистанских вузов смогут выбирать неограниченное число направлений при поступлении. Об этом заявил директор государственного центра тестирования Маджит Каримов в интервью агентству «УзА».

По его словам, нововведение начнет действовать с 2021—2022 учебного года. Каримов отметил, что подобный подход увеличит шансы абитуриентов на поступление.

Он уточнил, что абитуриенты смогут выбирать вузы по конкретному направлению. В частности, при выборе гуманитарной специальности выпускник не сможет поступить на факультет с точными науками.

С 2020—2021 учебного года абитуриентам разрешается выбирать до пяти направлений. В 2019—2020 учебном году разрешено было выбирать три направления. До 2019 года поступающие могли подать заявление только по одному направлению в один вуз.

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