Москва, , 12:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков никогда не бывал во дворце в Геленджике, который блогеры приписывают президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он заявил журналистам.

«Нет, не бывал», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в Кремле пока не ознакомились с роликом журналистов Mash, согласно которому внутри дворца нет готовых жилых помещений и идут строительные работы: «На это не было времени».

Песков также напомнил, что данное здание «не имело и не имеет никакого отношения к [президенту РФ Владимиру] Путину»: «А что там публикуют, я, честно говоря, не в курсе».