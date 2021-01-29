Архангельск, , 12:50 — REGNUM В 2020 году в Архангельской области было выявлено 186 коррупционных преступлений, в том числе совершенных должностными лицами администраций ряда муниципальных образований, а также организаций сфер образования и здравоохранения. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на заседании расширенной коллегии УМВД заявил представитель ведомства Денис Паутов.

Губернатор региона Александр Цыбульский обратил особое внимание правоохранителей на необходимость защиты бюджетных средств, выделенных на реализацию таких национальных проектов, как «Образование», «Демография» и «Здравоохранение».

"В 2020 году на реализацию национальных проектов в Архангельской области было направлено более 15 миллиардов рублей, в этом году — более 14 миллиардов рублей. В целом до 2024 года на эти цели направляется беспрецедентный объем средств, — подчеркнул Александр Цыбульский. — Важно не позволить недобросовестным гражданам получить свой интерес и препятствовать достижению целей, которое мы запланировали. Наша с вами задача — обеспечить максимально эффективное расходование бюджетных средств, поэтому прошу обратить особое внимание на это направление работы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Архангельская область попала в список регионов с высоким уровнем коррупции. Одним из громких событий стало задержание главу регионального УФНС Сергея Родионова по подозрению в получении взятки. Позднее его обвинили еще и в злоупотреблении полномочиями: следствие полагает, что Родионов путем вымогательства получил от одного из бизнесменов 8,5 млн рублей.

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