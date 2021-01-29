Стокгольм, , 13:03 — REGNUM Фармацевтическая компания AstraZeneca поставит на территорию Евросоюза (ЕС) значительно меньшее количество доз вакцины от COVID-19, чем планировалось ранее. Однако, по словам профессора Каролинского университета (Швеция) Матти Селлберга, наличие проблем при создании вакцины у производителя не вызывает удивление. Об этом он заявил в интервью газете Aftonbladet.

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»Все, что может случиться в обычной жизни, может случиться и здесь — shit happens», — заявил Селлберг.

Как отмечают журналисты, в целом поставки препарата AstraZeneca сократятся на 60%. В первом квартале текущего года компания сможет поставит в ЕС только 31 миллион доз вакцины.

«Конечно, есть много вещей, которые могут застопориться. Культура клеток может быть заражена, инфицирована грибками или бактериями, могут закончиться реагенты, сломаться оборудование — что угодно», — добавил профессор.

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