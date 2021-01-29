Москва, , 12:56 — REGNUM На территории, прилегающей к международному деловому центру «Москва-Сити», планируется расширить площадь пешеходных пространств. Об этом сообщается на официальном сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в проекте предусмотрено создание новой системы съездов с Третьего транспортного кольца (ТТК). При помощи этого планируется увеличить территорию пешеходных пространств и повысить качество городской среды возле «Москва-Сити».

"В рамках концепции рассматривается возможность возведения эстакады с дополнительным съездом с ТТК на 1-й Красногвардейский проезд», — заявил Кузнецов.

Эти меры должны помочь развести общегородские и районные транспортные потоки, разгрузив тем самым основные магистрали, а также увеличить площадь зеленых зон вокруг бизнес-центра. Также планируется создать благоустроенную пристанционную площадь перед выходом со станции метро «Международная». В случае реализации проекта, линейный парк будет вести от площади на южную набережную, к комплексам «Северная башня» и «Нева Тауэрс». Аллеи вдоль новой эстакады и узких проездов объединят линейный парк с парками «Красная Пресня» и «Красногвардейские пруды» в общую зону отдыха.

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