Стокгольм, , 12:54 — REGNUM 29 января администрация шведского лена Евлеборг опубликовала очередной недельный отчет об эпидемиологической ситуации в регионе, обусловленной распространением коронавирусной инфекции. Ознакомившись с документов, журналисты газеты Aftonbladet пришли к выводу, что за неделю ситуация с распространением вируса «практически не изменилась.

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В представленном отчеты говорится, что доля положительных результатов теста COVID-19 в Евлеборге составляет 11,6% за последние семь дней. Неделю назад этот же показатель находился на уровне в 12%.

Тем не менее, подчеркивают журналисты, еще совсем недавно, незадолго до Рождества, коронавирусом были заражены порядка 25% участников тестирования.

За последние семь дней в регионе был обнаружен очередной случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Всего было выявлено шесть случаев инфицирования.

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