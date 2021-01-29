Москва, , 12:45 — REGNUM Возврат к очному обучению — долгожданное решение для большинства преподавателей и студентов России, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Ведь мало кто оказался готов к кардинальной смене формата обучения из-за пандемии. Учебные планы крайне сложно перевести в онлайн в такие краткие сроки.

Преподавателям пришлось на ходу адаптировать свои курсы для интернета, а это дополнительное неоплачиваемое время. В домашних условиях не хватало оборудования и программ для работы.

Оказались недоступны лаборатории, библиотеки, спортивные залы, секции дополнительного образования. Студенты лишились социальной среды для очного знакомства, общения, обмена опытом.

Возврат к очному обучению решит проблемы, но увеличит риски заболеваний. Вспышки коронавируса в университетах могут стать фатальными для преподавателей пенсионного возраста.

А их немало: кадры стареют, а зарплата преподавателей не привлекает молодежь. Так что необходимо соблюдать все меры безопасности», — высказал свое мнение преподаватель вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, российские студенты вернутся к очному формату обучения в подведомственных Минобрнауки РФ вузах с 8 февраля.

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