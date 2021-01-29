Калуга, 29 января 2021, 13:30 — REGNUM В Калуге на расширенном заседании коллегии областного управления Федеральной службы исполнения наказаний России, коллективу был представлен новый начальник управления — полковник внутренней службы Андрей Конев. Об этом 29 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления.
Ранее Конев трудился первым заместителем начальника УФСИН России по Белгородской области. Бывший начальник калужского УФСИНа Сергей Павленко возглавил аналогичное управление в Кировской области.
На территории Калужской области дислоцируются девять учреждений по исполнению наказаний в виде лишения свободы и одна уголовно-исполнительная инспекция. Общая численность находящихся в них лиц составляет 4 тыс. 252 человека. В числе важных направлений деятельности ведомства в 2021 году — цифровая трансформация СИЗО и колоний. Здесь должны появиться системы распознавания лиц и новые IT-сервисы, в том числе для блокировки мобильной связи.
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