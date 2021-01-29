Калуга, , 13:30 — REGNUM В Калуге на расширенном заседании коллегии областного управления Федеральной службы исполнения наказаний России, коллективу был представлен новый начальник управления — полковник внутренней службы Андрей Конев. Об этом 29 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Полковник внутренней службы Андрей Конев.

Фото УФСИН России по Белгородской области

Ранее Конев трудился первым заместителем начальника УФСИН России по Белгородской области. Бывший начальник калужского УФСИНа Сергей Павленко возглавил аналогичное управление в Кировской области.

На территории Калужской области дислоцируются девять учреждений по исполнению наказаний в виде лишения свободы и одна уголовно-исполнительная инспекция. Общая численность находящихся в них лиц составляет 4 тыс. 252 человека. В числе важных направлений деятельности ведомства в 2021 году — цифровая трансформация СИЗО и колоний. Здесь должны появиться системы распознавания лиц и новые IT-сервисы, в том числе для блокировки мобильной связи.

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