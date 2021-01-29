Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Число смертей, о которых было доложено в Государственное фармацевтическое управление Швеции в качестве проявления предполагаемых побочных эффектов вакцины от COVID-19, быстро растет. Согласно последнему отчету ведомства, по состоянию на 28 февраля в Швеции зарегистрировано 43 «подобных» случая смерти. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Как подчеркивают журналисты, 25 января число умерших, которые якобы скончались от последствий введения в организм препарата, достигло 23 человек. По состоянию на 28 января из 43 летальных исходов смерть 19 человек связывают с вакциной от производителя Pfizer и 24 смерти — с вакциной Moderna.

В то же время журналисты Fria Tider подчеркнули, что «газета по-прежнему является единственным средством массовой информации, которое сообщает данные Государственного фармацевтического управления Швеции о летальных случаях при применении вакцины».

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