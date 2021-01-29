Саранск, , 12:41 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1930 года рождения поступил в Республиканскую клиническую больницу им. С.В. Каткова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии — атеросклероз и гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 134 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 января в регионе выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 78 новых носителей SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем прироста заразившихся с ноября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 890 случаев.