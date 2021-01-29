Кейптаун, , 12:43 — REGNUM На территории Южно-Африканской Республики (ЮАР) зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса, впервые выявленным в Великобритании. Об этом 29 января сообщил южноафриканский вирусолог из Медицинской школы имени Нельсона Манделы при Университете Квазулу-Наталя Тулио де Оливейра.

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«Сегодня (28 января — ред.) мы только что сообщили о выявлении первого завозного случая варианта B1.1.7 — разновидности, которая вызывает беспокойство в Великобритании», — заявил он на брифинге, который был устроен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В то же время, вирусолог указал, что, видимо, данная разновидность коронавируса не быстро распространяется на территории страны и обратился к жителям ЮАР с призывом не паниковать по данному поводу, так как могут появиться и другие разновидности SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в ЮАР за все время пандемии выявлено в общей сложности свыше 1,4 млн носителей коронавируса при более чем 43,1 тыс. скончавшихся от COVID-19.