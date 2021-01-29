Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В Свердловской области выявили новые 362 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Показатели сохраняют стабильность: 28 января 2021 года в области регистрировали 369 носителей вируса SARS-CoV-2, 27 января — 368. Всего в регионе официально подтверждён 69 761 случай заражения коронавирусом.

За последние сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (140 человек), Арамильского, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, на вакцинацию от COVID-19 записались уже 20 тыс. жителей Свердловской области. Привиты уже 14 тыс. человек.