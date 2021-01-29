Джакарта, , 12:40 — REGNUM Число пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, продолжает расти, сообщает Kompas.

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа в стране выявили 13 802 новых случая заражения коронавирусом.

По состоянию на 29 января 2021 года в Индонезии выявлен 1 051 795 носителей коронавируса.

В Индонезии 10 139 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки. С начала пандемии побороть коронавирус удалось 852 260 гражданам Индонезии.

Однако за последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 187 человек. Всего эпидемия унесла жизни 29 518 человек в Индонезии.

В Индонезии выявлено 170 017 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 1,8 млн доз вакцины против коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac, распределили по регионам Индонезии.

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