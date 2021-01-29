Саратов, , 12:44 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 532 человека. Накануне скончались еще четыре пациента. Об этом 29 января сообщает облминздрав.

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Побороть тяжелое заболевание не смогли на этот раз двое мужчин и две женщины. Возраст погибших от 56 до 61 года. Больные страдали атеросклеротической болезнью сердца, артериальной гипертензией, хроническим бронхитом и сахарным диабетом.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 29 января у 42 706 человек, за сутки инфицированы 247 жителей. Минувшим днем заболели 253 человека. Выздоровели с начала пандемии 37 297 пациентов или 87,3%, за сутки — 249 человек.

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