Саранск, , 12:38 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 29 января выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 78 новых носителей SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем прироста заразившихся с ноября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 890 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 85 человек, всего с начала пандемии выздоровели 13 327 жителей Мордовии. 134 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки в регионе зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2427 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 28 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1403 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2219 человек.