Пермь, , 12:38 — REGNUM В Перми задержаны восемь местных жительниц. В отношении них возбуждено уговлоное дело по факту крупного мошенничества со средствами маткапитала, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, злоумышленницы обращались в ЗАГС Перми и представляли ложную информацию о свершившихся родах на дому, чему имеется «свидетель». Таким образом были получены свидетельства о рождении детей, документы были впоследствии поданы в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, что стало основанием для получения госсертификата на материнский капитал. После чего на расчетный счет кредитной организации по договору займа были переведены бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 450 тысяч рублей.

В период 2019—2020 годов с похищено свыше 2 млн рублей из бюджета в качетве маткапитала за роды, которых на самом деле не было. Полицейские полагают, что обвиняемые могут быть причастны к ряду аналогичных преступлений на территории Пермского края.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Семь женщин находятся под подпиской о невыезде. В отношении одной женщины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.