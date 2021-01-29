Париж, , 12:42 — REGNUM 62% опрошенных жителей Франции положительно относятся к введению в стране очередного, третьего, карантина для борьбы с распространением SARS-CoV-2 по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Odoxa-Backbone Consulting 27−28 января и опубликованного France Info 29 января.

Женщина в медицинской маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Согласно результатам опроса, примерно «шесть жителей Франции из десяти» выступают за введение карантина. В случае если решение о введение карантина будет принято правительством Франции, 70% опрошенных высказались за «немедленное» вступление в силу этого решения.

При этом 64% участников исследования поддерживают запрет перемещаться между различными регионами Франции и за закрытие некоторых магазинов, 60% — за временное закрытие школ и колледжей, 57% — за запрет встреч с друзьями дома, 54% — за закрытие баров, ресторанов и культурных заведений.

Отмечается, что участие в опросе, проведенного на территории Франции, приняли 1005 местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в ходе пресс-конференции, что ситуация с пандемией коронавируса в стране пока не улучшается.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Франции прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране