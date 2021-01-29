Нальчик, , 12:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки достигло минимума за последние месяцы. За прошедший день зарегистрировано 88 заболевших COVID-19, сообщили 29 января в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей инфекции составило 18 600 человек. Не удалось спасти из них 324 человека. За сутки скончались еще двое, не перенесших осложнения после болезни — 59-летний житель села Янтарное и 63-летняя жительница города Нальчика.

В настоящее время в госпиталях получают помощь медиков 900 пациентов. Диагноз COVID-19 подтвержден не у всех. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 82 пациента. В госпиталях остаются свободными около 28% коек.

Число выздоровевших за прошедший день увеличилось еще на 79 человек. Общее количество сумевших справиться с болезнью в Кабардино-Балкарии достигло 17 316 человек.