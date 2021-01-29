Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили 28 января 1469 случаев заражения коронавирусом, сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов Казахстана наибольшее число новых случаев заражения обнаружено в Павлодарской области — 296, Акмолинской области — 206, Кустанайской области — 137, Нур-Султане — 124 и Алма-Ате — 122.

Общее число случаев заражения достигло 183 999, в том числе в Нур-Султане — 21 972, Алма-Ате — 21 807, Восточно-Казахстанской области — 20 013, Атырауской области — 15 963, Карагандинской области — 13 624, Павлодарской области — 12 845.

Кроме того, за минувшие сутки выявлено 59 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев COVID-19 и пневмонии 28 января составило 1528.

Отметим, со второй половины января в Казахстане наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Ежедневый прирост числа новых случаев составляет около 1,5 тыс. Многие регионы вводят дополнительные ограничительные меры.

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