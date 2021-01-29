Красноярск, , 12:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 314 человек, сообщили ИА REGNUM 29 января в региональном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Всего в Красноярском крае подтверждено 55 815 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 402 человека (+302 за сутки).

За сутки в регионе скончались 24 пациента с коронавирусом, за весь период пандемии — 2295.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Красноярском крае выявили 317 носителей коронавируса, выздоровели 308 человек, скончались 27 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончались ещё 27 пациентов с COVID-19