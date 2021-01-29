Москва, , 12:32 — REGNUM Власти Египта для привлечения туристов приняли решение о строительстве первой в стране скоростной железной дороги, которая соединит побережья Красного и Средиземного морей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Начнется строительство высокоскоростной железной дороги в 2021 года. Контракт на сумму $23 млрд заключен с немецкой корпорацией Siemens. Ввести ж/д в эксплуатацию планируется 2023 году.

Протяженность высокоскоростной линии составит 1000 км, она свяжет курортный город Эль-Аламейн с курортом Айн-Сохна. Время в пути составит около четырёх часов. Поезда будут останавливаться на 15 станциях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте в 2021 году планируется запустить несколько культурных проектов.

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