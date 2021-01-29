29 января 2021 | Время чтения 3 мин

Москва, , 13:44 — REGNUM Музей Москвы открыл двери после второй волны пандемии и показал посетителям работы, представленные на выставке «Музей самоизоляции». Авторы рассказали о том, чем занимались жители города во время весенних ограничений. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

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На выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анна Трапкова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Степанова А. Здравствуй, новый мир! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Степанова А. Лицо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Летом, после окончания первого периода самоизоляции, музей предложил горожанам поделиться своими историями, предметами, фотографиями, сделанными во время действия ограничений, связанных с пребыванием дома. Искусство для горожан стало островком спасения с психотерапевтическим воздействием. Это выставка-исследование, которая показывает многоступенчатую рефлексию переживания.

На выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игорь Самолёт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уникальный опыт, пережитый горожанами во время ограничений, задокументирован и заархивирован и представлен на выставке. Экспозиция состоит из четырех разделов: «Начало», «Пик», «Плато» и «После».

Посетители на выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Егор Той. Явления. 2020 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Самоизоляция стала долгожданной остановкой. Казалось, что событий информационного шума, рекламы так много, что выливаются через край. Было невозможно перерабатывать всё это каждый день и принимать решения: идти или нет, покупать или нет, читать или нет. Странно это вспоминать, но я была готова к самоизоляции и ждала ее заранее. Совершенно не хотелось выходить из дома, активность раздражала, в голове туман…», — рассказывает свою историю Даша Шифт.

На выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алена. Мамонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игорь Самолёт делится историей в своей инсталляции с названием «От меня остался ноль. Ни юмора, ни чувств — я выгорел». «Пандемия и самоизоляция заставили людей отказаться от привычного хода вещей и перевели коммуникацию в цифровую среду. Это дало возможность осознать масштабы проникновения в нашу жизнь цифрового сигнала. Наряду с безграничными возможностями пришло и понимание проблем, которые вызывает дистанционная коммуникация. Одна из них — эмоциональное выгорание. Оказалось, что переписка в чатах и работа на онлайн-платформах выматывает не меньше, чем восьмичасовой рабочий день. Самолёт прошел путь от вдохновляющих возможностей до отчуждённости…»

Художница Серафима Пигида Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павел Киселев. Без названия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Павел Киселев рассказывает о своей работе, сделанной из дерева и акрила, «Без названия». «Данная работа посвящена инфодемии. Часто происходит так, что мы чем-то заболеваем или боимся заболеть, начинаем изучать вопрос и впадаем в панику, так как комментарии псевдоэкспертов просто ужасают. Так же произошло с информацией вокруг коронавируса. Люди были шокированы самим фактом его возникновения, и в результате интернет переполнился огромным количеством информации — как правдивой, так и фейками, а это, в свою очередь, негативно повлияло на психическое состояние людей и борьбу с вирусом. По мере того, как факты, слухи и опасения смешиваются и расходятся, становится трудно получить важную информацию о проблеме. Человек, сидящий на диване, окружен массивом наслаивающихся друг на друга образов…»

На выставке «Музей самоизоляции» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Артефакты, графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники, истории — всё это стало частью выставки.

На выставке «Музей самоизоляции». Цитата из видео Мастерской Брусникина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка продлится до 11 апреля 2021 года в Музее Москвы по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, корпус 3.