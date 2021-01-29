Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Новый электрический суперкар Tesla Roadster будет представлен в 2022 году. Об этом сообщил глава американской компании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Маск пообещал, что Roadster будет превращен в «настоящую ракету». По предварительной информации, модель может получить некоторые технологии, которые применяют на SpaceX.

При этом уже в 2021 году завершиться проектирование модели. А летом Tesla планирует утвердить дизайн суперкара Roadster.

Кроме того, глава американской компании раскрыл ряд технических особенностей новой модели. Так, Roadster получит три электромотора. Отмечается, что точно такую же силовую установку получили модернизированные электрокары ModelS и Model X.

Ранее стало известно, что Tesla проводит испытания нового электромобиля Model S Palladium.

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