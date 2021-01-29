Волгоград, , 12:46 — REGNUM 245 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 29 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 3858 человек.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 42 тыс. 868 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 40 тыс. 896 человек, в том числе 236 завершили лечение за минувшие сутки. Зарегистрировано ещё пять летальных исходов. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 598 пациентов.

В стационарах проходят лечение 3808 взрослых и 50 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1374 пациента.