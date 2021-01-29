Мурманск, , 12:25 — REGNUM В Мурманске установят мемориал в память о погибших рыбаках с затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время». Мурманск Gov-murman.ru

С идеей установки мемориала родственники погибших обратились к губернатору региона Андрею Чибису. Глава региона предложение поддержал. Открытием памятного места займется администрация Мурманска, место его установки и внешний вид обсудят с родными погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, траулер «Онега» затонул в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. а борту судна находилось 19 человек, двое из них спаслись. Тела остальных членов экипажа найти не удалось.