Белград, , 12:26 — REGNUM Еще одна партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства доставлена в Сербию. Об этом 29 января сообщил национальному сербскому телевидению министр инноваций страны Ненад Попович.

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«Менее 15 часов назад эта вакцина находилась на заводе «Генериум» во Владимирской области, но при исключительной логистике и поддержке всего правительства Сербии <…> препарат оказался у нас», — рассказал он.

Также Попович подчеркнул, что такая поставка была серьезной логистической процедурой, для которой требовалось получение всех необходимых разрешений и отметил, что в мире существует огромный интерес к российскому препарату.

«Сербия является одной из заинтересованных стран, и получение нами сегодня препарата показывает, насколько близки отношения двух стран», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власти страны не будут регистрировать у себя российскую вакцину от COVID-19.