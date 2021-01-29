Владикавказ, , 12:23 — REGNUM В Северной Осетии прирост численности пациентов с коронавирусом снизился до 64 человек за прошедшие сутки. Это наименьший показатель в течение длительного времени, сообщили 29 января в федеральном оперативном штабе.

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Общая численность носителей коронавируса достигла в регионе 14 316 человек. Сумели справиться с болезнью 12 770 из них, в том числе 67 человек — за последние сутки. Выросло до 115 случаев число летальных исходов. За минувший день врачи не сумели спасти еще двоих жителей РСО-Алании.

По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, в настоящее время госпитализированы 282 человека с коронавирусом, 338 человек находятся на амбулаторном лечении.

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