Москва, , 12:22 — REGNUM Минтруд РФ опубликовал список из 125 работ, профессий и должностей, подходящих для альтернативной гражданской службы в армии в 2021 году. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», — говорится в тексте документа.

Всего для перечисленных 125 видов работ, должностей и профессий требуется 3459 человек. В список попали 623 организации.