Москва, , 12:22 — REGNUM Строительство сёрфинг-парка «Волна» в Москве должно начаться в начале 2022 года. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект планируется возвести на территории Мнёвниковской поймы. Центр будет оснащен уникальной системой генерации волн. Также на его территории обустроят песчаный пляж, SPA-комплекс, Crossfit, игровые площадки и другие помещения. Комплекс станет первым в России сёрфинг-парк

«Уже подготовлена и находится в стадии согласования концепция сёрфинг-парка с профессиональной установкой для круглогодичных занятий сёрфингом», — сказал Загрутдинов.

По его словам, сёрфинг-парк станет элементом одного из самых крупных спортивных кластеров в Москве — в Мнёвниковской поймы, который будет включать 15 объектов, например, ледовый дворец, футбольные поля, легкоатлетический манеж, центр экстремальных видов спорта, Центр кёрлинга, гребную базу и ряд других уникальных сооружений.

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