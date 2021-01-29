Пермь, , 12:20 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 января, подтвердили летальный исход от коронавирусной инфекции у девяти пациентов. Еще у трех носителей коронавируса причиной смерти названы сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 2478 случая смерти среди носителей коронавируса: 1424 пациента умерли от COVID-19, а 1054 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных с начала пандемии в Прикамье случаев заражения коронавирусом превысило 39 тысяч. Оправились от болезни 32 517 человек. В настоящее время в больницах находятся 1416 пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

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