Москва, 29 января 2021, 12:18 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2799 носителей коронавируса, сообщили 29 января в оперативном штабе столицы.
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Москва по-прежнему лидирует среди регионов России по суточному приросту заражений, опережая ближайших преследователей — Санкт-Петербург и Подмосковье.
За сутки в столице справились с болезнью 6180 человек, госпитализированы 1042 человека, скончались 63 пациента.
В оперативном штабе напомнили жителям города, что в случае появления симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.