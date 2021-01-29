Рязань, , 12:30 — REGNUM В Рязанской области 29 января подтверждено 104 случая заражения коронавирусом — это на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрирован один летальный исход, 105 человек выписаны после выздоровления.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,5%. Всего в Рязанской области выявлены 21 тыс. 686 носителей коронавируса, завершили лечение выздоровлением 19 тыс. 772 человека. Показатель заболеваемости — 1940,03 на 100 тыс. населения (по РФ — 2596,90 на 100 тыс. населения).

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки скончался один пациент, в общей сложности в регионе осложнения после коронавируса стали причиной смерти 226 человек.