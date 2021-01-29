Ставрополь, , 12:13 — REGNUM В Ставропольском крае численность носителей коронавируса достигла 42 022 человек. Это самый большой показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Ежедневно в крае выявляют на протяжении длительного времени от 230 до 243 новых случаев заражения, сообщили 29 января в федеральном оперативном штабе.

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За минувшие сутки подтвержден коронавирус еще у 231 жителя региона. Число выздоровевших за сутки составило 272 человека. Суточный прирост числа справившихся с инфекцией составляет в последние недели около 300 человек.

Не обошлось за прошедший день без случаев летального исхода. Скончались еще четверо пациентов. Общее число смертей от осложнений после COVID-19 составило 920.

«Лечение в стационаре получают 2273 пациента с подтвержденным коронавирусом: 295 — в тяжелом состоянии, в том числе 41 поддерживается аппаратами ИВЛ; 1010 — в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно», — говорится в ежедневной сводке краевого минздрава.