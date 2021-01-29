Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем выздоровевших, — соответственно 198 и 234. При этом подтверждены новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 29 января, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 43 408 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 198.

Вылечились 39 727 человек, из них за последние сутки — 234. Доля выздоровевших составляет 91,52%. В настоящее время Ульяновской области насчитывается 3078 активно больных COVID-19.

Также в регионе за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 скончались 603 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области усилят работу по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. В том числе планируется перераспределить коечный фонд для восстановительного лечения таких пациентов.

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