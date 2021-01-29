Донецк, , 12:12 — REGNUM За истекшие сутки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) было выявлено 158 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 января сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 28 января проведено 425 исследований, из них выявлено 136 случаев… (заражения коронавирусом — ред.) и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в республике стало составлять 20 153. Также сообщается, что на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР достигло 1777.

При этом уточняется, что на данный момент республике 10 733 человека вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР выявили 305 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.