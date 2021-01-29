Пенза, , 12:10 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 29 января подтвердилась у 32 262 человек, за сутки заболели 224 жителя. Минувшим днем носителями инфекции стали 225 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 25 523 человека или 79,1% зараженных. За сутки побороли болезнь 179 пациентов. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 379 человек. Накануне зарегистрировали смерть ещё троих инфицированных.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 28 января суммарный охват тестированием населения на коронавирус составлял 49,48%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 646 423 человек, провели более 686,3 тыс. исследований.

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