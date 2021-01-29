Йошкар-Ола, , 12:09 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 154 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 января в регионе выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 44 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 576 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1180 человек.

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