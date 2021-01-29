Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 377 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 января. Днём ранее на Дону было выявлено 375 носителей инфекции.

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Новые случаи COVID-19 подтверждены в 50 муниципалитетах. Наибольшее число заражения зафиксировано в Ростове-на-Дону (143), Батайске, Таганроге и Азовском районе (по 11). Более четверти заболевших — люди старше 66 лет, 6,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 62 тыс. 945.

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