Йошкар-Ола, , 12:05 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 января выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 44 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 576 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 9242 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 45 человек. 154 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1180 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 282 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 707 человек, из них у 703 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 68 пациентов, при этом госпитализированы 44 жителя Марий Эл.