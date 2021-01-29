Стокгольм, , 12:10 — REGNUM По состоянию на 29 января правительством Швеции не принято каких-либо решений в области ограничения доступа к местам общественного пользования. Таким образом, в настоящее время частные лица в Швеции не могут быть оштрафованы за нарушение недавно принятого закона о пандемии. Однако министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен не исключает, что весной ситуация изменится. Об этом сообщило новостная служба SVT Nyheter.

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Как объясняют журналисты, в Швеции нарушающие специальный закон о пандемии граждане, действительно, могут подвергнуться административному взысканию в виде штрафа. Однако правоохранители не могут штрафовать частных лиц, например, за несоблюдение социальной дистанции в магазине.

Стражи правопорядка смогут сделать это только в том случае, если частное лицо появилось в общественном месте, которое было закрыто решением властей из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Когда мы приходим к решению ограничить доступ в общественное место, то никто не несет ответственности за тот или иной городской парк или купальную зону. В этом случае ее понесет гражданин, нарушивший правила», — заявила министр Халленгрен.

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