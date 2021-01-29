Казань, , 12:09 — REGNUM В Татарии провакцинировано «Спутником V», по информации на 29 января, 12 777 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вторую дозу препарата получили 2 476 жителей. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины, использовано из них 95,1%.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 29 января общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 101,1 млн. 411 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток. На сегодняшний день в стране под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 634 433 человека.

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