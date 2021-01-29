Стокгольм, , 12:09 — REGNUM Все более нетерпеливые голоса раздаются на территории стран Евросоюза (ЕС), жители которых стремятся вернуться к нормальной, постковидной жизни. Последней неудачей в этом начинании стало поведение британско-шведского производителя AstraZeneca, отношение с властями ЕС которого международные средства массовой информации уже охарактеризовали как «война вакцин». Об этом сообщило новостная служба SVT.

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Как отмечает журналист телеканала Кристиан Катомерис, еще в августе 2020 года ЕС подписал соглашение с AstroZeneca о поставке 400 миллионов доз вакцины от COVID-19 в случае одобрения препарата европейскими надзорными службами, что, как ожидается, произойдет уже сегодня, 29 января.

Недавно в правлении AstraZeneca заявили, что не смогут выполнить условия договора и поставить установленное количество доз в срок.

Однако, как указывает Катомерис, в то же время поставки ковиц-вакцины данного производителя в количестве 2 миллионов доз в неделю продолжают осуществляться на территорию Соединенного Королевства, которое совсем недавно покинуло ЕС.

Таким образом, считает журналист, жители ЕС проигрывают в «войне вакцин».

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