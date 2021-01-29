Чебоксары, , 12:02 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 96 носителей коронавируса и зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 29 января, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 19 298 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 96.

Выздоровели 17 388 человек, доля выздоровевших в республике составила 90,14%. Из них за последние сутки вылечились 86 пациентов.

Кроме того, в Чувашии от COVID-19 умерли ещё 11 человек, всего скончались 853 пациента с коронавирусом.

Отметим, что в Чувашии на борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта будет направлено более 1 млрд рублей. В том числе 152,2 млн рублей выделяется на закупку эндоскопического оборудования, УЗИ-аппарата экспертного класса и коагулятора для бесконтактной остановки кровотечений во время операций.