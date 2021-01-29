Мурманск, , 12:01 — REGNUM За последние сутки мурманские медики диагностировали COVID-19 у 180 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, наибольший прирост заболевших зафиксирован в Мурманске (+95) и Печенгском районе (+22). Случаи заражения коронавирусом выявлены также в Кандалакшском, Терском, Ковдорском районах, а также в Мончегорске, Североморске и других муниципалитетах. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2511 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начали сворачивать резервные койки для лечения ковид-пациентов.